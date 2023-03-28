Псковичам рассказали, как спасти растения, если участок подтоплен

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В Псковскую область пришла большая вода. Более 60 приусадебных участков оказались в воде. Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области рассказали, как спасти растения на участке, которые попали в водный плен.

Увеличение уровня воды сильно сказывается на участках, которые находятся в низинах. Многие растения смогут перенести подтопление, но есть риск в дальнейшем получить загнивающие корни и луковицы.

«Прежде всего нужно ускорить вывод влаги с участка. Иногда для этого достаточно сделать дополнительные отводы или прокопать канавки. Когда участок уходит под воду слишком сильно и даже откачка воды при помощи насоса не приносит пользы, нужно задуматься, какие растения пострадают от излишней влажности больше всего?

Некоторые растения можно выкопать и перенести в сухие и прохладные места на хранение. Например, ягодные кустарники и луковичные цветы. К такому крайнему средству можно прибегнуть в случае, когда ситуация рискует выйти из-под контроля, а уровень воды на грядке переходит все грани разумного», – отметили в Россельхозцентре.