Кикоинские чтения открылись в Пскове

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Торжественное открытие XXXVII Кикоинских чтений и тематической образовательной смены «Коды Курчатова» прошло в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Школьников торжественно приняли в учёную семью нового поколения кикоинцев. Ребята произнесли клятву на верность и достойное продолжение благородного дела великого ученого Исаака Константиновича Кикоина во имя науки и прогресса», - отметили в сообщении. С 27 по 31 марта почти для 100 учащихся 6-8 классов сотрудники НИЦ «Курчатовский институт» проведут лекции и мастер-классы.

Выдающийся физик Исаак Кикоин свое образование начал получать в Пскове. 28 марта 1985 года, в день его рождения, состоялись первые Кикоинские чтения в стенах национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

В эти же дни в городе Пскове проходят ежегодные Кикоинские чтения. В этом году они посвящены 115-й годовщине со дня рождения известного ученого.