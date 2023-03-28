В Пскове появится первый в России Дом культуры мотоциклистов

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1 апреля в Пскове пройдёт открытие первого в России Дома культуры мотоциклистов. Об этом сообщает ПАИ.

Псковский основатель клуба «Позитивная механика» Александр Бушуев сообщил, что официального открытия еще не состоялось, однкоко в Доме культуры мотоциклистов уже проходит культурно-массовая, театрально-зрелищная, музыкально-развлекательная, досуговая и просветительская работа с мотоциклистами и любителями мотоциклов.

Кроме того, здесь проходят встречи с интересными личностями, семинары и мастер-классы. А молодежь в Доме культуры знакомиться с различной техникой.

«Позитивная механика» работает в Пскове уже почти четверть века. Следовательно, создание нового Дома культуры является продолжением активного развития деятельности мотоклуба. Александр Бушуев подчернул, что мероприятия в ДК культурные, приходить на них в состоянии алкогольного опьянения и распивать спиртные напитки запрещается.

Официальное открытие нового ДК пройдет по адресу: улица Николая Васильева, дом 85 в 15:00. На торжественной церемонии открытия будет перерезана болгаркой мотоциклетная цепь, затем состоится концерт и угощение шурпой.