Часть улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове перекроют на три месяца

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В Пскове с 3 апреля закрывается движение транспорта на участке улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба Администрация города.

Ограничения будут связаны с проведением дорожных работ. Так, с 3 апреля по 3 июля временно будет приостановлено движение по улице Ипподромной на участке от улицы Александра Матросова до проспекта Энтузиастов и на проспекте Энтузиастов от улицы Ипподромной до перекрестка с улицей Белинского будет органично движение автотранспорта. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Леона Поземского и Труда.

«Движение городского общественного транспорта тоже будет осуществляться по измененной схеме», — отметили в администрации. Городские автобусы № 25 и № 5, а также дачные автобусы № 166 и № 138 будут курсировать по улицам Леона Поземского и Труда.