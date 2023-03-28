Псковская область находится в списке самых экологически чистых регионов России

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Псковская область является одним из самых благополучных регионов в плане экологии не только в Северо-Западом федеральном округе, но и в целом в России. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят автомобили — выброс от них более 70% от общего количества. Промышленность и сельское хозяйство вместе взятые не дотягивают до загрязнения атмосферы автомобильными выхлопами», — уточнил Виктор Мусатов.

Председатель профильного комитета объяснил, что основные нерешаемые проблемы в области экологии сосредоточены в сфере ЖКХ. В частности, это очистные сооружения, и свалки ТКО. «Регион за последние два десятка лет изрядно замусорен», — отметил председатель комитета. Особенные проблемы, по словам Виктора Мусатова, наблюдаются в утилизации пластика и полиэтилена.