«Трижды кружили перед посадкой»: в Пскове не смог приземлиться самолет

Фото с сайта flightradar24

В Пскове самолет, следующий по маршруту из Сочи в Псков не смог совершить посадку в аэропорте им. Княгини Ольги. Об этом сообщили читатели «Комсомольской правды в Пскове».

«Мы трижды кружили перед посадкой в Пскове, атмосфера нагнеталась, но все-таки отправили наш самолет в Пулково. Погода у нас сегодня не посадочная», – написали читатели в редакцию.

Редакция «Комсомольской правды в Пскове» направила запрос директору международного аэропорта, чтобы выяснить причину отказа судна от посадки.