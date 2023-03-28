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НовостиОбщество28 марта 2023 14:08

«Трижды кружили перед посадкой»: в Пскове не смог приземлиться самолет

Источник:kp.ru
Фото с сайта flightradar24

Фото с сайта flightradar24

В Пскове самолет, следующий по маршруту из Сочи в Псков не смог совершить посадку в аэропорте им. Княгини Ольги. Об этом сообщили читатели «Комсомольской правды в Пскове».

«Мы трижды кружили перед посадкой в Пскове, атмосфера нагнеталась, но все-таки отправили наш самолет в Пулково. Погода у нас сегодня не посадочная», – написали читатели в редакцию.

Редакция «Комсомольской правды в Пскове» направила запрос директору международного аэропорта, чтобы выяснить причину отказа судна от посадки.