25-летний пскович застрелил водителя такси и поджёг его автомобиль

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В Пскове мужчина застрелил таксиста, после чего поджёг транспортное средство. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Преступление произошло 27 марта, в правоохранительные органы сообщили об обнаружении на окраине Пскова тела с признаками насильственной смерти. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый за совершение корыстно-насильственных преступлений 25-летний пскович.

По версии следствия, молодой человек с 26 на 27 марта поссорился с таксистом, в результате чего застрелил оппонента. Затем преступник вытащил тело из автомобиля, сел за руль и переехал на другой конец города, где сжёг транспортное средство.

На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства совершенного преступления.