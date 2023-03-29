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НовостиОбщество29 марта 2023 8:31

Великолукская транспортная прокуратура обнаружила нарушение на железнодорожном вокзале

Источник:kp.ru
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Железнодорожный вокзал в Великих Луках оказался не оборудован необходимыми приспособлениями для инвалидов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в Великолукской транспортной прокуратуре.

Сотрудники ведомства совместно с псковским отделением Всероссийского общества инвалидов провели проверку. По итогам проверки, зафиксировано, что платформа на станции не очищается, а ее параметры не соответствуют необходимым требованиям. Кроме того, на вокзале отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели или изменения фактуры поверхности пешеходного пути.

В результате было вынесено представление начальнику вокзала. Выполнение требований будет контролироваться транспортной прокуратурой Великих Лук.