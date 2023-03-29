Псковичей ждут на кастинге для съемок хронофантастического проекта «Блиндаж»

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В Пскове объявили кастинг на съемки масштабного хронофантастического проекта «Блиндаж». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

Съемки пройдут с 16 мая по 11 июня текущего года на территории Псковской области. «Мужчины! Профессиональные актеры, актеры-любители, с опытом съемок и без него, мы ждем вас на роли второго плана, эпизоды, групповку и АМС», — отметили в сообщении.

Организаторы съёмок опубликовали список возможных ролей:

— советские солдаты( пехота, пулеметчики, минометчики, санитары, санинструктор, радист)

— немецкие солдаты( пехота, пулеметчики)

Тебования к кандидатам: возраст от 18 лет, размер одежды до 52.

Заявки на участие можно отправить по адресу KinoPskov60@yandex.ru, теме письма указав ФИО, к/ф Блиндаж. В тексте заявки необходимо указать: название роли, возраст, рост, размер одежды, обуви, 3-5 актуальных фото (профиль, анфас, в полный рост), несколько слов о себе (образование, увлечения, опыт съемок, можно видеовизитку или ссылку на нее), актуальный телефон/ вотсап, ссылка на актуальные соцсети.

Очный кастинг состоится 1 и 2 апреля с 12.00 до 18.00 по адресу : город Псков, улица Петровская, дом 4. «Мы ждем именно тебя! Не упусти свой шанс!» — отметили в сообщении организаторы.