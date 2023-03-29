Псковские семьи смогут получить 2,2 миллиона по итогам конкурса «Многодетная семья года»

.

В Псковской области состоится региональный конкурс «Многодетная семья года». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В конкурсе представлено две номинации: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Участниками региональных состязаний могу стать семьи, воспитывающие пять или более кровных несовершеннолетних детей.

Победителей определит Совет по делам многодетных семей при губернаторе Псковской области. Им будет предоставляться сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,2 миллионов рублей.

Документы на участие начнут принимать с 19 июля 2023 года. Заявку и необходимые материалы необходимо представить в Комитет по соцзащите в срок до 5 августа текущего года.

Дополнительную информацию псковичи могут узнать на сайте Комитета или по телефону: 29-99-98 (добавочный 135).