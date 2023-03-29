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НовостиОбщество29 марта 2023 10:25

Посещение Псковского Планетария может войти в образовательный процесс школьников

Источник:kp.ru
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В рамках научно-просветительского проекта «Поехали!» учителя узнали о возможностях Псковского планетария. Об этом рассказали организаторы проекта в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 29 марта, в Псковском Планетарии в рамках проекта прошла встреча с учителями физики и астрономии городских школ. Мероприятие состоялось благодаря договорённости с Управлением образования города Пскова. На встрече присутствовало 18 педагогов и 2 студента.

В планетарии учителям показали полнокупольные фильмы, которые можно примененять в образовательном процессе псковских школьников.

«Надеемся, что теперь изучение астрономии в школе станет интереснее и разнообразнее, так как школьники будут приходить на наши полнокупольные фильмы прямо в рамках школьных уроков астрономии», — отметили организаторы проекта.