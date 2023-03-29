Последний участник Великой Отечественной войны скончался в Пушкиногорском районе

Последний участник Великой Отечественной войны Пушкиногорского района Иван Гаврилов скончался на 99-м году жизни

На 99-м году жизни скончался последний из участников Великой Отечественной войны Пушкиногорского района Иван Гаврилов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Совете ветеранов Пушкиногорского района.

Иван Гаврилов родился в 1924 года в деревне Богомолы Пушкиногорского сельского Совета. Он закончил Козляковскую начальную школу и 6 классов Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина.

Когда Пушкиногорский район освободили советские войска в 1944 году, Ивана призвали в армию. Его боевая и военная служба была связана с артиллерией. Иван Гаврилов был стрелком в 225-м запасном армейском стрелковом полку и воевал на 3-ем Украинском фронте в 35-й гвардейской бригаде. Затем в 1948 году служил в 40-й гвардейской бригаде в городе Винница. После демобилизации в том же году он вернулся в Пушкинские Горы.

За военную службу ветеран получил орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и многие другие памятные и юбилейные медали.

«Мы глубоко скорбим по поводу смерти Ивана Васильевича Гаврилова. Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Вечная память! Низкий поклон ветерану!» — отметили в Совете ветеранов Пушкиногорского района.