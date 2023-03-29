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НовостиОбщество29 марта 2023 13:08

Псковский большой детский хор объявил о наборе одаренных детей

Источник:kp.ru
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В Пскове объявлен набор в Псковский большой детский хор. На прослушивания ждут музыкально одаренных детей возрастом от 5 до 14 лет.

Художественным руководителем и главным дирижером хора станет главный диакон Александр Амерханов. В числе преподавателей – ведущие московские специалисты в области вокала, сольфеджио и хорового пения. Обучения детей будет производиться на бесплатной основе.

Конкурсные слушания состоятся 20 апреля и 15 мая с 17:00 до 20:00 по адресу: Псков, ул. Советская, 21. Телефон для справок: 8-916-138-16-98.

Хор формируется благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.