В Псковской области простились с шестью участниками спецоперации

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова
Псковская область простилась с военнослужащими, которые погибли при исполнении воинского долга во время проедет спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
В списке погибших героев:
— Гвардии сержант Пономарёв Роман;
— Гвардии сержант Таиров Антон;
— Сержант Алексеев Андрей;
— Ефрейтор Яньшин Игорь;
— Гвардии рядовой Поляков Иван;
— Рядовой Федотов Станислав.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь. Вечная память», — отметил глава региона.