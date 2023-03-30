В Псковской области простились с шестью участниками спецоперации

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Псковская область простилась с военнослужащими, которые погибли при исполнении воинского долга во время проедет спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В списке погибших героев:

— Гвардии сержант Пономарёв Роман;

— Гвардии сержант Таиров Антон;

— Сержант Алексеев Андрей;

— Ефрейтор Яньшин Игорь;

— Гвардии рядовой Поляков Иван;

— Рядовой Федотов Станислав.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь. Вечная память», — отметил глава региона.