Псковичам рассказали, когда начнётся запись детей в первые классы

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Процедура записи детей в первые классы учебных заведений Псковской области стартует с 1 апреля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Изначально родители могут записать ребёнка в школу по месту регистрации, однако с 6 июля по 5 сентября заявление можно будет направить в любую школу, где есть свободные места.

Добавим, уже второй год подряд для записи ребёнка в школу псковские родители могут воспользоваться порталом «Госуслуги». Необходимо заполнить заявление на портале и принести в школу оригинал документов.

Перечень необходимой документации будет представлен гражданам после заполнения заявления. После проведенной процедуры уведомление о зачислении появится на «Госуслугах» в течение трёх рабочих дней. Однако, родители также могут прийти в школу самостоятельно и подать заявление непосредственно в учебном заведении.

Отметим, что Псковская область в прошлом году вошла в список пилотных регионов, где можно было записать ребёнка в первый класс через портал «Госуслуги». Таким форматом тогда воспользовалось более 1,5 тысячи человек.