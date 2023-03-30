30 марта воздух в Псковской области прогреется до +4 градусов

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Сегодня, 30 марта, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Местами вновь пройдёт небольшой снег. На дорогах возможно появление гололеда. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Средняя температура днем составит от +0 до +4 градусов, ночью опустится до -4 ниже нуля.

Псковичей также ожидают небольшие осадки. Столбик термометра поднимается всего до +2 градусов, ночью ожидаются минусовые температуры, от -1 до -3 градусов. В Великих Луках также будут наблюдаться небольшие осадки. Воздух может погреться до +2..+4 градусов, ночью похолодает до -4 ниже нуля.