Собаку из Германии без прививок не пустили в Псковскую область

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Собаку из Германии не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В МАПП Шумилкино собака породы ши-тцу не прошла ветконтроль. У животного, которое перевозилось в автотранспортном средстве, госинспектор выявил нарушения ветеринарных требований ЕАЭС при оформлении документов.

Установлено, что в ветеринарном паспорте собаки не было сведений о вакцинации против бешенства, чумы, гепатита, парвовирусной инфекции не позднее чем за 20 дней до отправки животного. Домашнее животное не было привито в течение последних 12 месяцев от указанных болезней.

В результате ввоз питомца был запрещен, сотрудники таможни оформили декларацию о возврате «живого» груза.