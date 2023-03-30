Известный журналист и телеведущий Владимир Познер приехал в Псков

Владимир Познер летит эконом-классом в Псков

Известный российский и американский журналист, телеведущий утренним рейсом прилетел на самолете из Москвы в Псков. Об этом стало известно корреспонденту «Комсомольской правде в Пскове». С прошлого официального визита Познера прошло ровно 17 лет.

Владимира Познер не стесняется лететь эконом-классом, поэтому утренним рейсом в Внуково собрал на себе массу взглядов проходящих по салону борта пассажиров. У нашей редакции также появились уникальные кадры с президентом Академии Российского телевидения.

Отметим, Владимир Познер не первый раз в Пскове, однако последний его визит был 2006 году, также 30 марта. Тогда Познер приехал на молодежный форум, посвященный тематике ВИЧ/СПИД. Шоумен похвалил регион за высокие показатели – Псковская область заняла 69 место из 70 возможных и вошла в лидеры списка самых благополучных регионов в стране в вопросе распространения ВИЧ/СПИДа.

Кстати, по данными проекта «Если быть точным», наш регион все еще на плаву и находится в «зеленой» зоне.