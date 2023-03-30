1740 километров линий электропередачи восстановили в Псковской области после непогоды

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После обильных снегопадов псковские энергетики «Россети Северо-Запад» восстановили 1740 километров линий электропередачи. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

В ходе восстановительных работ было включено 1267 трансформаторных подстанций и 87 линий электропередачи.

По словам специалистов, из-за атлантического циклона в регионе была аномальная погода: одновременно Псковскую область накрыли паводки и выпало большое количество мокрого снега. Кроме того, температура колебалась в районе нуля. «В таких условиях провода всего за час покрываются льдом», – отметили эксперты.

Днем и ночью ликвидировали последствия снегопада 85 бригад. Энергетикам приходится идти по сугробам и подтопленным дорогам, чтобы добраться до ЛЭП. В организации уточнили, что все социально значимые объекты получают электроэнергию. Однако, в псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжается активный особый режим работы.

Специалисты добавили, что вслучае отключения электричества можно позвонить по телефону: 8-800-220-0-220.