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НовостиОбщество30 марта 2023 11:54

В нескольких деревнях Дновского района установят уличное освещение

Источник:kp.ru
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Уличное освещение появится в нескольких деревнях Дновского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин.

Глав муниципалитета уточнил, что вопросы контрактации объектов, планируемых к реализации в рамках проектов комплексного развития территорий, обсуждался с департаментом развития сельских территорий Минсельхоза России.

В 2023 году в Дновском районе планируют построить электрические сети уличного освещения в деревнях Нинково, Валуй, Бессолово, Гривки, Большое Тресно, Сухарево, Костыжицы, Кипрово, Горушка. Кроме того, должно быть установлено электрооборудование уличного освещения в деревнях Скугры, Лукомо, Большое Юрково, Щильско, Замошки.

Помимо этого, в рамках реализации федеральной программы планируется построить новую спортивную площадку около школы № 1. Подрядчики на все объекты уже определены и в скором времени начнутся работы.