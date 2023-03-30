Преподаватель ПсковГУ стала экспертом всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия»

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Экспертом XX Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия» стала доцент кафедры математики и теории игр Института физико-математических наук и IT ПсковГУ Татьяна Гаваза. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе вуза.

Организаторы зарегистрировали более 3 тысяч заявок на участие со всей России. Потенциальные участники проходили квалификационное тестирование, по его результатам были отобраны победители, которые в скором времени приступят к экспертизе проектов нового сезона.

Отметим, что конкурс «Моя страна – моя Россия» рассчитан на участие инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, которые готовы предложить новые и реализовать проекты по улучшению качества жизни общества.

Авторы наиболее интересных и важных инициатив получают поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, стажировки, а также возможность трудоустройства в крупные российские компании. Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».