Ветерану Великой Отечественной войны и первому поисковику Себежского района исполнилось 99 лет

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Сегодня, 30 марта, исполнилось 99 лет жителю Себежского района, Юрию Брамбеусу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в правительстве Псковской области.

Юрий Брамбеус родился в 1924 году. Во время Великой Отечественной войны он защищал родную деревню Чайки. После войны Юрий вернулся в разрушенную деревню, где занимался восстанавлением своей малой родины. Затем он стал учителем и наставником для своих ребят.

«А еще Юрий Александрович стал первым поисковиком Себежского района, поднявшим сотни наших бойцов, многих из которых он знал лично еще до их гибели. В начале пятидесятых Юрий Александрович создал в своей сельской школе в деревне Чайки первый школьный поисковый отряд и уникальный школьный музей. Об этом человеке я могу рассказывать очень долго, ведь я лично знаком с ним уже много лет», — отметил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

«Присоединяемся ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес Юрия Александровича!» — подчернули в пресс-службе правительства.