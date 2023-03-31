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НовостиОбщество31 марта 2023 6:26

До +8 градусов потеплеет в Пскове 31 марта

Источник:kp.ru
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Сегодня, 31 марта, в Псковской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем пройдёт небольшой дождь. Ночью также в большинстве районов ожидаются осадки, преимущественно дождь. Однако, по северу области возможно выпадение мокрого снега. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. В среднем температура по области составит до +6...+9 градусов, ночью может похолодать до -1 ниже нуля.

Псковичей ожидают осадки в виде дождя, ночью также преимущественно дождь, временами с мокрым снегом. Дневная температура составит: +6...+8 градусов, ночью — 0...+1 выше нуля. В Великих Луках вечером пройдёт небольшой дождь, ночью осадки также в виде дождя. Температура днем будет колебаться от +7 до +9 градусов, ночью составит 0... +2 градуса.