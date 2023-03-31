В Пскове планируют создать образовательное учреждение для одарённых детей

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Псковская область вошла в число шести субъектов РФ где планируется открыть образовательные учреждения для одарённых детей. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Губернатор Псковской области обсудил с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым участие региона и других различных федеральных проектах.

В регионе появится школа с современной инфраструктурой, которая включает в себя: бассейн на две чаши, большой спортзал, актовый зал на 537 мест с эстрадой, библиотека с медиацентром, а также кампус для проживания. Предполагается, что проект будет реализован к 2025 году.

Кроме того, для участия в программе «Профессионалитет» регион отправит заявки на создание медицинского и педагогического кластеров. Планируется, что каждый из кластеров будет включать в себя по три образовательных учреждения смежного профиля.

«Если всё получится, то мы получим порядка 120 млн рублей на обновление материально-технической базы. С Минпросвещения РФ прорабатываем вопрос привлечения партнёров для создания кластера метало- и деревообработки на базе политехнического колледжа. Это будет способствовать развитию сферы реставрации в регионе», — поделился глава региона в сообщении.