Пушкинский сквер в Великих Луках планируют благоустроить до 1 июля

Фото: портал «Luki-News»

Благоустройство Пушкинского сквера в Великих Луках планируют провести до 1 июля. Об этом сообщает портал Luki-News.

Заместитель начальника УЖКХ по городу Великие Луки Надежда Васильева отметила, что по результатам всероссийского рейтингового голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды основным претендентом на благоустройство стал именно сквер Пушкина. Территорию выбрали сами великолучане в ходе онлайн-голосования.

По словам Надежды Васильевой, в сквере планируется положить брусчатку околопамятника А. С. Пушкину, а также сделать дополнительные пешеходные дорожки и установить освещение.Кроме того, в сквере появятся креативные зоны с героями сказок Пушкина и будут поставлены удобные скамейки.

Помимо прочих работ, будет демонтирована детская площадка, а на её месте появится новая и современная. Для горожан возле сквера появится велопарковка, а воркаут-площадка будет перенесена на новое место.

Работами по благоустройству сквера займётся великолукский индивидуальный предприниматель.