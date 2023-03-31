Уклонившийся от мобилизации пскович получил пять лет колонии

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Жителя Псковской области, уклонившегося от мобилизации, осудили на пять лет колонии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Призванный на военную службу по мобилизации пскович с 22 октября прошлого года без уважительных причин перестал появляться на службе. Сотрудники военной полиции задержали мужчину 9 января этого года.

По решению суда военнослужащего признали виновным. Псковичу назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.