50-летнего маньяка взяли под стражу в Великих Луках

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50-летнего педофила задержали в Великих Луках. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Под стражу заключили местного жителя, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Правоохранительные органы задержали великолучанина 29 марта и предъявили ему обвинение в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. На данный момент мужчина заключен под стражу сроком до 26 мая текущего года включительно. Постановление суда в законную силу пока не вступило.