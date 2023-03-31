Житель Псковского района решил обуздать паводок на сап-борде

В частном секторе Псковского района жители решили обуздать паводок с помощью сап-борда, об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в сообществе SUP-Псков.

«Сапы это не только спорт и досуг, но еще и средство для выживания, – написали спортсмены в своем сообществе. – Необходимо масштабировать эту практику на регионы, подверженные паводкам».

Видео с человеком, плывущим на сап-борде после прошедшего паводка, оказалось снято в деревне Неелово. Несколько приусадебных участков которого значительно ушли под воду после таяния снега.

«Видео попало в сеть, мы тоже решили поделиться. Это засняли наши, так сказать, последователи. Видимо, людям только так удается выбраться из дома, – смеются в Sup-Псков. Но это ни в коем случае не привлечение внимания. Все ради шутки. В прошлом году мы также катались на сапах в Пскове».

Прокатиться по «большой воде», накрывшей Псков ещё в 2017 году рискнули вейкбордисты, предлагаем вспомнить, как это было.