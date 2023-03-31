Призывники Псковской области с 1 апреля будут получать повестки в электронном варианте

.

С 1 апреля в Псковской области повестки призывникам будут приходить в электронном виде. Об этом сообщает ПАИ.

На брифинге военный комиссар Псковской области Сергей Судаков рассказал подробнее о нововведении. «В этом году мы переходим на новый формат оповещения – способ передачи повестки по электронной почте. В случае если у призывников в районах не будет такой возможности, будем использовать запасной вариант – вручать лично бумажную версию», – подеился военком.

По словам Сергея Судакова, планируется также использовать и другие средства связи, в частности телефон и оповещение через «Госуслуги». «Но основной способ передачи – бесконтактный, по почте», – подытожил военком.