Приобрести лекарства псковичи смогут ещё в 41 ФАПе с 1 апреля

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С 1 апреля в 41 ФАПе Псковской области начнется продажа лекарственных препаратов. Об этом сообщила в своём Telegram-канале председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

По словам эксперта, на данный момент в регионе лекарства можно купить в 59 ФАПах, однако уже с 1 апреля их будет ровно 100. С полным списком таких фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики можно ожнакомиться на сайте комитета.

«Следующий этап намечен на июль, всего же до конца года процесс продажи лекарств будет налажен более чем в 200 ФАПах. Для этого будет закуплено необходимое оборудование, проведено обучение медицинского персонала. Такие меры позволят обеспечить медикаментами жителей удалённых деревень», — уточнила Марина Гаращенко.

Она также отметила, что , лекарства будут продавать лишь в тех населённых пунктах, где нет аптек. «В медицинских пунктах, где это будет реализовано, можно будет не только купить, но и заказать необходимые лекарства у фельдшера», — отметила председатель комитета.

Ранее стали известно, что 21 модульный ФАП в Псковской области получил лицензию.