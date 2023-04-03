Конкурс иллюстраций к роману «Евгений Онегин» проводят для псковских школьников

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил о новом конкурсе «Онегин, добрый мой приятель». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в культурном заведении.

Участниками конкурса могут стать учащиеся учреждений общего и дополнительного образования и ДШИ в возрасте от 6 до 18 лет. Ребятам предлагают создать иллюстрацию к роману Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Это может быть не только портрет героя, но и картина природы или быта, описанная поэтом. Юные творцы могут выполнить работы на любом материале (ватман, акварельная бумага, картон и так далее) и в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель, другое). Однако, как отметили сотрудники музея, к участию не принимаются коллажи или аппликации.

Работы будут приниматься с 15 апреля по 1 мая. С подробностями правил и условий можно ознакомиться на сайте «Михайловского» в разделе «Конкурсы».

Сотрудники музея отметили, что конкурс проводится в преддверии одного из юбилеев «Онегина», поскольку почти двести лет назад, 9 мая 1823 года, А. С. Пушкин начал работать над своим романом.