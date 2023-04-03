На двух псковских улицах до 3 июля ограничат движение транспорта

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С сегодняшнего дня по 3 июля временно будет ограничено движение по улице Ипподромной и проспекту Энтузиастов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Ограничения коснуться участков на улице Ипподромной (от улицы Александра Матросова до проспекта Энтузиастов) и на проспекте Энтузиастов (от улицы Ипподромной до перекрестка с улицей Белинского). Водителям напомнили, что в качестве объезда определены улицы Леона Поземского и Труда.

Движение городского общественного транспорта также изменится:

- Автобусы № 25 «Родина – Архив» в направлении из поселка Родина на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» будут курсировать по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, затем по улице Труда до улицы Текстильной и направо по маршруту. В обратном направлении автобус доедет до остановки «Звездная» по улице Труда до сквера Народовластия, затем на улицу Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту.

— Автобус № 5 «Вокзал – Архив» в направлении на Запсковье после остановки «Мясокомбинат» также будет проезжать по улице Леона Поземского до сквера Народовластия, после чего по улице Труда до улицы Текстильной, затем направо по маршруту. В обратном направлении - от остановки «Звездная» по улице Труда до сквера Народовластия, далее по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и дальше по маршруту.

— Автобусы дачных маршрутов № 166 «Псков – Псковитянка» и № 138 «Псков – Торошинка» от улицы Текстильной поедут по улице Труда до сквера Народовластия, после чего по улице Леона Поземского до перекрестка с улицей Ипподромной и далее по маршруту. Псковичей предупредили, что остановка автобусов на остановочном пункте «Ул. Ипподромная» не будет осуществляться. Однако, появится остановка «12 школа».