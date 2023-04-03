В Псковской области подвели итоги конкурса «Лучший народный дружинник»

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В Псковской области выбрали лучшего народного дружинника по итогам конкурса. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Народная дружина из Великих Лук стала победителем конкурса на звание «Лучшая народная дружина». На втором месте оказалась дружина «Острович», третье место заняла народная дружина «Опочка».

На звание «Лучший народный дружинник» победили:

— народный дружинник народной дружины «Центр» города Пскова Тамара Бойко;

— народный дружинник народной дружины «Острович» Александр Михайлов;

— народный дружинник добровольной народной дружины«Острович» (Остров) Анатолий Бич.