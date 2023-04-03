Экс-глава опочецкой администрации ушёл из жизни на 63-м году жизни

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Экс-глава администрации Опочки Александр Долгоносов скончался на 63-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал Александра Ивановича. Добрая и светлая память о замечательном человеке, руководителе навсегда останется в наших сердцах, а его имя в истории земли Опочецкой», — написал глава Опочецкого района.

Местные жители отметили, что Александр Долгоносов был грамотным и ответственным руководителем, а также добрым, искренним и порядочным человеком.

Прощание с Александром Долгоносовым пройдёт во вторник 4 апреля в 11:30 в Храме Преображения Господня.