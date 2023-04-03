Географы ПсковГУ выиграли многомиллионный грант от Российского научного фонда

Фото из пресс-службы ПсковГУ

Российский научный фонд подвел итоги конкурса проектов отдельных научных групп текущего года. Среди победителей оказался и проект ПсковГУ «Этноконтактные зоны на постсоветском пространстве: генезис, типология, конфликтогенность». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе вуза.

В работе проводилось исследование особенностей межэтнического взаимодействия на постсоветском пространстве, динамики численности этносов на территориях их близкого соседства друг с другом, оценки перспектив сохранения этнокультурного своеобразия территорий и прогнозирование численности и распространённости этнических общностей.

Данный проект планируется реализовать в течение 2023-2025 годов, с последующим возможным продлением срока выполнения на один или два года. Размер гранта, который удалось выиграть студентам ПсковГУ составляет до 7 миллионов рублей ежегодно.

Руководителем проекта стал профессор кафедры географии Андрей Манаков. В научную группу вошли доцент кафедры географии Наталья Теренина, аспиранты Иван Иванов и Роман Кроток и ведущие эксперты партнёрских вузов и научно-исследовательских организаций Владимир Калуцков (МГУ им. М. В. Ломоносова), Игорь Окунев (МГИМО), Татьяна Герасименко (ИГ РАН) и молодые учёные Павел Суворков (НИУ ВШЭ), Виталий Дементьев (СПбПУ им. Петра Великого), Александра Бочарникова (СПбФИЦ РАН).