Сотрудники полиции задержали псковских угонщиков по горячим следам

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В Пскове сотрудникам полиции удалось установить личности злоумышленников, угнавших иномарку. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 31 марта на улице Юбилейной в Пскове угнали автомобиль Audi. Позднее иномарку обнаружили с техническими повреждениями на улице Коммунальной.

Сотрудникам отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову удалось задержать угонщиков. Злоумышленниками оказались двое ранее судимых безработных жителей Пскова 18 и 19 лет.

По одной из версий, молодые люди в нетрезвом состоянии обратили внимание на иномарку и решили воспользоваться транспортным средством по своему усмотрению. Поскольку автомобиль оказался не закрыт, а ключи находились в замке зажигания, угонщики без труда воспользовались машиной. Однако, вскоре, не справившись с управлением, молодые люди допустили опрокидывания автомобиля. После этого, злоумышленники бросили «Ауди» и скрылись.

В отношении псковичей заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. По статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На данный момент проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.