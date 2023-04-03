Осуждённых граждан планируют привлечь к благоустройству Невельского приюта для животных

Сотрудники исправительного центра доставили пакеты с едой в зооприют «Невельские хвостики»

Осужденных жителей Псковской области, которые обязаны выполнять принудительные работы, в мае планируют привлечь к благоустройству территории приюта для животных «Невельские хвостики». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В минувшие выходные сотрудники участка исправительного центра № 1 прибыли в зооприют, чтобы доставить собранные личным составом участка посылки для животных. Сотрудники ИЦ-1 Артем Облуков и Даниил Пантелеев привезли пакеты с едой и наполнитель для туалета. Председатель организации Юлия Беляева поблагодарила неравнодушных псковичей и выразила надежду вновь увидеть их в приюте.

Сотрудники центра отметили, что следующий визит будет посвящён оказанию помощи в благоустройстве территории приюта. Они сообщили, что к данным работам уже в мае планируют приобщить и осуждённых.