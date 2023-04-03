В Псковской области на коммунальных объектах Минобороны проводят весенние осмотры

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На коммунальных объектах Минобороны, находящихся в Псковской области, стартовали весенние осмотры. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В жилищно-коммунальной службе № 14 в городе Пскове филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Западному военному округу завершается отопительный сезон. Соответственно, начинается планирование мероприятий по подготовке к следующему отопительному периоду.

Ежегодно с наступлением весны специалисты жилищно-коммунальной службы № 14 вместе с должностными лицами воинских частей проводят осмотры объектов казарменного фонда и военной инфраструктуры. Целью мероприятия является оценка технического состояния фондов после завершения зимнего периода эксплуатации. В Пскове будет осмотрено почти 600 зданий казарменно-жилищного фонда, а также 41 объект теплового хозяйства, 59 объектов водоканализационного хозяйства и инженерные сети.

По итогам весеннего осмотра необходимо будет скорректировать планы текущих ремонтов и планы подготовки объектов к работе в зимний период на следующий год. Кроме того, специалистам предстоит выяснить какие объекты подлежат ремонту.