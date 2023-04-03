Псковский избирком стал участником всероссийского форума «Психология выборов»

Фото из Telegram-канала избирательной комиссии Псковской области

Делегация Избирательной комиссии Псковской области участвует во Всероссийском форуме по вопросам психологического сопровождения электоральных процессов «Психология выборов». Об этом сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

Мероприятие проходит в Оренбурге, форум посвящён обсуждению психологических аспектов выборов а также вопросам управления конфликтами в избирательном процессе и новым избирательным стандартам.

«Открыла мероприятие председатель ЦИК России Элла Памфилова, поприветствовав беспрецедентное количество субъектов-участников — 55 регионов Российской Федерации», — подчеркнули в избиркоме.

Участников форума ждут экспертные сессии для профессионального сообщества, тренинги и презентации практик регионов. В одной из секций состоится выступление председателя облизбиркома Игоря Сопова. Темой доклад является практика дистанционного электронного голосования.