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НовостиОбщество3 апреля 2023 9:55

Псковский избирком стал участником всероссийского форума «Психология выборов»

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала избирательной комиссии Псковской области

Фото из Telegram-канала избирательной комиссии Псковской области

Делегация Избирательной комиссии Псковской области участвует во Всероссийском форуме по вопросам психологического сопровождения электоральных процессов «Психология выборов». Об этом сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

Мероприятие проходит в Оренбурге, форум посвящён обсуждению психологических аспектов выборов а также вопросам управления конфликтами в избирательном процессе и новым избирательным стандартам.

«Открыла мероприятие председатель ЦИК России Элла Памфилова, поприветствовав беспрецедентное количество субъектов-участников — 55 регионов Российской Федерации», — подчеркнули в избиркоме.

Участников форума ждут экспертные сессии для профессионального сообщества, тренинги и презентации практик регионов. В одной из секций состоится выступление председателя облизбиркома Игоря Сопова. Темой доклад является практика дистанционного электронного голосования.