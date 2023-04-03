Дополнительные пригородные поезда запустят в Псковской области

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В Псковской области появятся дополнительные пригородные поезда из-за сезонного увеличения пассажиропотока. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (АО «СЗППК»).

С 1 мая по 31 октября в регионе появится поезд № 6659 Дно – Псков. Состав будет запускаться ежедневно, кроме понедельника и четверга. В обратном направлении поезд № 6660 Псков – Дно будет курсировать ежедневно, кроме вторника и пятницы.

С 15 апреля по 30 сентября по средам дополнительно запустят поезд № 6703, 6702 сообщением Великие Луки – Невель-2 и поезд № 670Ч, 6701 сообщением Новосокольники – Невель-2.

С изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах АО «СЗППК» и на сайтах АО «СЗППК» и Туту.ру.