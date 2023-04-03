Псковская актриса Марина Васильева снялась в комедийном сериале на ТНТ

Фото пресс-службы телеканала ТНТ

Актриса из Пскова Марина Васильева снялась в комедийном сериале «Друг на час» на ТНТ. Об этом сообщает портал Luki-News.

Псковичка снялась в роли бывшей жены главного героя сериала Лехи, которого играет актер Борис Дергачев. «Это история о сердобольном пенсионере и инфантильном стартапере, которые отправляются во все тяжкие, чтобы заработать деньги и полюбить жизнь, обещает удивлять нестандартным сюжетом и мощным актёрским дуэтом Бориса Дергачёва и Сергея Шакурова», — сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Ранее Марина Васильева участвовала в таких проектах, как «Нелюбовь», «Топи», «Общага». В актёрский состав нового сериала «Друг на час» также вошли Елена Валюшкина, Егор Корешков, Виктор Бычков.