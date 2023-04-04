В Пскове 4 апреля ожидается до +4 градусов тепла

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Сегодня, 4 апреля, в Псковской области ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем в большинстве районов и ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днем возможен дождь. Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Средняя температура днем составит: +0...+5 градусов, ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов.

В Пскове также пройдет мокрый снег. Температура днем поднимется всего до +2...+4 градусов, а вот ночью похолодает до -1...+1 градусов. Великолучан также ожидают днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, ночью осадков не прогнозируют. Температура днем составит:+2...+4 градуса, ночью будет колебаться от 0 до +2 выше нуля.