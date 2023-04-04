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НовостиОбщество4 апреля 2023 5:34

Псковский губернатор взял под контроль ситуацию с водоснабжением в посёлке Родина

Источник:kp.ru
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Губернатор Псковской области лично контролирует ситуацию с водоснабжением в посёлке Родина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, будет проведена комплексная техническая экспертиза системы водоснабжения для установления причины появления у воды запаха нефтепродуктов. Спустя нескольких дней промывки системы горячая вода в Родине вновь стала пригодной для пользования. Специалисты взяли пробы в детском саду, чтобы в этом удостовериться.

«Проблема решена, но виновники произошедшего ещё не установлены. Заниматься этим вопросом будем вместе с органами прокуратуры — процесс буду контролировать лично», — подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, в минувшие выходные жители поселка Родина столкнулись с проблемой: вода из крана имела специфический запах керосина.