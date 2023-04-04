В Псковской гимназии планируют ввести профессиональное обучение для старшеклассников

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Профессиональное обучение для учащихся 10-11 классов планируют ввести в Ольгинской гимназии в Пскове. Об этом рассказала руководитель учреждения Ольга Вихрова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Мы хотим завести персональное обучение, чтобы 10-11 класс выходил с аттестатом профессии», - отметила Ольга Вихрова. По словам руководителя учебного заведения, первоначально при реализации проекта будет осуществляться сотрудничество с местными колледжами.

«Мы когда ездили в частные школы к коллегам, мы видели в Калининграде такой реализованный проект. <…> Наша задача - смотреть на то, какой ребёнок перед нами, какой у него потенциал, что нужно раскрыть и куда его можно направить», - подытожила Ольга Вихрову.