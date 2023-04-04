Обучение по эстетической гинекологии прошли медработники Псковской клинической больницы

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В гинекологическом отделении Псковской областной клинической больницы врачи прошли обучение по эстетической гинекологии и основам интимной пластики. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в медицинском учреждении.

В больнице отметили, что заведующий гинекологическим отделением Сергей Ильяшенко и врач - акушер-гинеколог гинекологического отделения Татьяна Григорьева повысили квалификацию в научно-образовательном медицинском центре в Екатеринбурге.

В Псковской областной клинической больнице теперь будут проводить операции для коррекции сексуальной функции женщин. Например, аугментация точки G, введение гиалуроновой кислоты в эту зону для придания ей объёма, увеличение размера и повышения чувствительности. Кроме того, будет выполняться контурная пластика больших половых губ, лабиопластика (коррекция формы малых половых губ); анатомический нитевой лифтинг (методика интимного омоложения, направленная на укрепление мышечного каркаса).