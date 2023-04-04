Псковичи смогут написать диктант победы на 58 площадках города

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В Пскове будет открыто 58 площадок для написания диктанта Победы. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковского государственного архива.

ероприятие состоится по всей России и в зарубежных странах 27 апреля. Диктант можно написать очно на специальных площадках или на официальном сайте акции диктантпобеды.рф. Участники ответят на 25 вопросов, 20 из которых будут касаться общей военно-исторической тематики, а остальные 5 затронут тематику регионов.

Накануне организаторы акции выложили на сайт первый тренировочный тест. Задания посвящены битве за Москву, освобождению советскими войсками городов Европы, действиям юных партизан в оккупированной в годы Великой Отечественной войны Керчи и литературным произведениям. В тесте представлено всего 10 вопросов.

По результатам «Диктанта Победы» победителей отметят дипломами и пригласят на Парад 9 мая на Красной Площади в Москве. Кроме того, выпускники школ, которые получат высокие результаты по итогам очного тестирования, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Отметим, что организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии государственных и общественных организаций, а также силовых структур.