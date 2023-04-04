Псковская область планирует привлечь в медорганизации выпускников Педиатрического университета

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Сегодня, 4 апреля, в Педиатрическом университете в Санкт-Петербурге состоится встреча комитета по здравоохранению Псковской области со студентами 4-6 курсов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в профильном комитете.

Целью встречи будет привлечение будущих выпускников вуза к обучению в ординатуре по целевому направлению. «Близость к федеральному центру приводит к тому, что вымывается в определённой степени кадровый состав. Но этот вопрос надо решать совместно, мы готовы, как университет, всячески этому способствовать в плане закрепления кадров в Псковской области», - поделился заведующий отделом аналитики и взаимодействия с регионами РФ НМИЦ Педиатрического университета Антон Соловьёв.

Отметим, что ранее в Псковскую область прибыли 6 экспертов, в частности специалист по кадрам НМИЦ Педиатрического университета Екатерина Лисицына. Она встретилась с начальником отдела госслужбы, правового обеспечения и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Ириной Жаворонковой. По итогам обсуждения были предложены мероприятия по привлечению кадровых ресурсов в регион.

«Человеческие ресурсы – основа любой организации, в особенности медицинской. Поэтому обеспечение высококвалифицированными кадрами лечебных учреждений — одна из главных задач Псковской области», - подчеркнула Екатерина Лисицына.

Стороны договорились о совместном проведении мероприятий для привлечения в регион «нецелевых» студентов и ординаторы в, а также обсудили возможность сотрудничества Педиатрического университета по вопросу повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.