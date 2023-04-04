Псковский губернатор осмотрел новый ФАП в Черёхе

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл с рабочим визитом в фельдшерско-акушерский пункт в деревне Черёха. Об этом сообщило ПАИ.

Медицинская деятельность осуществляется в новом ФАПе уже с 29 марта текущего года. Ранее медицинский пункт располагался в здании 1985 года постройки, которое не соответствовало современным стандартам оказания первичной медпомощи.

На данный момент новый ФАП обслуживает 11 населенных пунктов, общей численностью населения 2873 человека, из них 574 ребёнка. «Здесь нравится, потому что условия в прошлом ФАПе были не такие благоприятные, как здесь. Там было всего лишь два помещения. Здесь всё новое, и оборудование в том числе. Я в любой момент могу сделать ЭКГ, чтобы выявить, например, острый инфаркт миокарда. Это всё скажется на работе лишь в лучшую сторону», — поделилась фельдшер Диана Гамельзянова.

Кроме того, по её словам, в новом ФАПе будет проходить и диспансеризация. В новом помещении появился аппарат ЭКГ, оборудование для оказания первой неотложной помощи, дефибриллятор, гинекологическое кресло, холодильники.

«До этого приезжал мобильный ФАП для гинеколога, сейчас же у нас есть смотровой кабинет, также процедурный кабинет. Кушетки здесь удобнее. В больших холодильниках удобно хранить вакцину, её привозить должны в большом количестве, особенно в сезон гриппа, людей приходит много, а в старом помещении холодильник был маленький, не было возможности привезти большое количество вакцины сразу», — рассказала фельдшер. По словам врача, за вчерашний день ФАП принял 24 пациентов, в частности 16 детей и 8 взрослых.

На ФАПе оказывается первая медицинская помощь, проводится диспансеризации и иммунизация населения, разъяснительная работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, вакцинация против короновирусной инфекции.