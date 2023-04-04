Псковичам и великолучанам бесплатно проверят тонометры

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С 5 по 7 апреля в Пскове и Великих Луках проведут бесплатную поверку тонометров. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Данная акция «Будь уверен! Будь здоров!» приурочена к Всемирному дню здоровья, который пройдёт 7 апреля. По результатам поверки метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и рекомендации по устранению неисправностей.

В Пскове прибор необходимо принести на поверку по адресу: Советская набережная, дом 10 (с 9:00 до 16:00), перерыв с 13:00 до 14:00. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8 (8112) 72-02-11.

В Великих Луках проверка будет проводиться на улице Некрасова, дом 8 (с 9:00 до 16:00), перерыв с 12:00 до 13:00. Дополнительную информация можно узнать по телефону: 8 (81153) 3-64-25.