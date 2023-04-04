В Пскове на нескольких улицах ввели временный запрет на остановку и стоянку

.

В Пскове введены органченичения на остановку и стоянку на улице Текстильной и Сиреневом бульваре. Об этом сообщает администрация города.

Временные ограничения вводятся для проведения режимной уборки города. На Сиреневом бульваре запрет будет действовать на участке от проспекта Энтузиастов до улицы Юности, на улице Текстильной — вдоль многоквартирных домов №№ 2 и 10.

Ограничения будут действовать по понедельникам с 8:00 до 18:00. «Внимательно следите за требованиями установленных дорожных знаков», — предупредили в администрации города.