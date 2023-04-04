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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:58

В Пскове на нескольких улицах ввели временный запрет на остановку и стоянку

Источник:kp.ru
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В Пскове введены органченичения на остановку и стоянку на улице Текстильной и Сиреневом бульваре. Об этом сообщает администрация города.

Временные ограничения вводятся для проведения режимной уборки города. На Сиреневом бульваре запрет будет действовать на участке от проспекта Энтузиастов до улицы Юности, на улице Текстильной — вдоль многоквартирных домов №№ 2 и 10.

Ограничения будут действовать по понедельникам с 8:00 до 18:00. «Внимательно следите за требованиями установленных дорожных знаков», — предупредили в администрации города.